Началось заселение по программе реновации в Коптеве

Дом уже возведён
Началось заселение дома, построенного по программе реновации в Коптеве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Новостройка в 3-м Новомихалковском проезде стала второй, переданной под заселение в этом районе. В дом въедут 240 семей из хрущёвок на улице Генерала Рычагова. В доме – два жилых корпуса, есть подземный паркинг.
Всего в Северном округе квартиры по реновации получили более 18 тысяч жителей, отметил мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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