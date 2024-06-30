Началось заселение по программе реновации в Коптеве

Дом уже возведён

Началось заселение дома, построенного по программе реновации в Коптеве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Новостройка в 3-м Новомихалковском проезде стала второй, переданной под заселение в этом районе. В дом въедут 240 семей из хрущёвок на улице Генерала Рычагова. В доме – два жилых корпуса, есть подземный паркинг.

Всего в Северном округе квартиры по реновации получили более 18 тысяч жителей, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram