Армия России освободила Спорное в ДНР

Противник отступает

Подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Спорное в ДНР и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Минобороны.

Также в минувшие сутки подразделения группировки войск Центр освободили Новоалександровку в ДНР.

Средствами ПВО сбито 72 беспилотника ВСУ, две ракеты большой дальности "Нептун-МД", три ложные воздушные цели MALD и девять американских снарядов HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram