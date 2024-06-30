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В Волгоградской области расследуют дело об отравлении салатами

15:43
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Несколько человек попали в больницу

В Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело в связи с отравлением местных жителей салатами. Готовую еду граждане покупали в пекарне, сообщает ТАСС.

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Несколько человек после употребления салатов оказались в больнице. Дело расследуется по статье УК "Производство и сбыт продукции, не отвечающие требованиям безопасности".

Этому делу следователи уделяют особое внимание после массовых случаев ботулизма в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Костромской области и Татарстане. В общей сложности в этих регионах были госпитализированы более трёхсот человек. В Нижегородской и Костромской областях двое заболевших ботулизмом скончались.

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