В Китае испытание ракеты-носителя закончилось катастрофой

Ракета случайно взлетела и взорвалась
В Китае стендовое испытание ракеты Tianlong-3 завершилось аварией. Во время взлёта ракеты произошло, как сказали специалисты, структурное нарушение в соединении корпуса изделия с испытательным стендом.
В результате ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Этого не должно было произойти, сообщает ТАСС.
После незапланированного взлёта на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в полутора километрах от испытательного стенда.
В результате удара о землю ракета разрушилась и взорвалась. Никто не пострадал.
Tianlong-3 - жидкотопливная ракета. По техническим характеристикам она сопоставима с тяжёлой ракетой Falcon 9 компании SpaceX.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram