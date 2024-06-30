ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае испытание ракеты-носителя закончилось катастрофой

17:31
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Ракета случайно взлетела и взорвалась

В Китае стендовое испытание ракеты Tianlong-3 завершилось аварией. Во время взлёта ракеты произошло, как сказали специалисты, структурное нарушение в соединении корпуса изделия с испытательным стендом.

Испытания новейшего бомбардировщика начали американские ВВС
Испытания электрического самолета завершили в США

В результате ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Этого не должно было произойти, сообщает ТАСС.

После незапланированного взлёта на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в полутора километрах от испытательного стенда.

В результате удара о землю ракета разрушилась и взорвалась. Никто не пострадал.

Tianlong-3 - жидкотопливная ракета. По техническим характеристикам она сопоставима с тяжёлой ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Запуск ракеты в Китае
Запуск ракеты в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.