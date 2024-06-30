В Китае испытание ракеты-носителя закончилось катастрофой

Ракета случайно взлетела и взорвалась

В Китае стендовое испытание ракеты Tianlong-3 завершилось аварией. Во время взлёта ракеты произошло, как сказали специалисты, структурное нарушение в соединении корпуса изделия с испытательным стендом.

В результате ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Этого не должно было произойти, сообщает ТАСС.

После незапланированного взлёта на ракете отключилось компьютерное оборудование, она упала в горном районе примерно в полутора километрах от испытательного стенда.

В результате удара о землю ракета разрушилась и взорвалась. Никто не пострадал.

Tianlong-3 - жидкотопливная ракета. По техническим характеристикам она сопоставима с тяжёлой ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

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