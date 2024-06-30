Собянин рассказал об объектах энергетики, ставших украшением Москвы

Это - ГЭС-2 и первая электростанция города

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал об исторических объектах энергетики и городского хозяйства, которые стали украшением Москвы.

К примеру, это – первая электростанция города на Большой Дмитровке. Там сейчас располагается Новый Манеж. Ещё среди объектов мэр отметил знаменитую ГЭС-2 на Болотной набережной и бывшую Главную насосную станцию на Крутицкой набережной. Там сейчас открыт Музей воды.

Исторический облик удалось сохранить и Петровскому фонтану на Театральной площади. Когда-то он был частью централизованного водоснабжения города, а сейчас украшает его.

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