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70% американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

18:21
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Дебаты с Трампом подкосили президента

Свыше 70% американцев считают, что умственное состояние Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост президента США. Таковы данные социологического опроса телеканала CBS.
Байдену предложили отказаться от участия в выборах

До дебатов с Дональдом Трампом американцы ещё верили в нынешнего хозяина Белого дома, но сейчас уровень разочарования - предельно высокий.

Среди причин, по которым Байдену не стоит продолжать предвыборную гонку, американцы назвали его возраст, в также решения, которые он принимает или может принять на посту президента.

Джо Байдену 81 год. С самого начала президентства за ним замечали разные странности – он мог здороваться с пустотой, путать названия стран и фамилии политиков, терять ориентацию в пространстве. При этом Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок.

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