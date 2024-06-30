70% американцев сомневаются в умственных способностях Байдена

Дебаты с Трампом подкосили президента
Свыше 70% американцев считают, что умственное состояние Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост президента США. Таковы данные социологического опроса телеканала CBS.
До дебатов с Дональдом Трампом американцы ещё верили в нынешнего хозяина Белого дома, но сейчас уровень разочарования - предельно высокий.
Среди причин, по которым Байдену не стоит продолжать предвыборную гонку, американцы назвали его возраст, в также решения, которые он принимает или может принять на посту президента.
Джо Байдену 81 год. С самого начала президентства за ним замечали разные странности – он мог здороваться с пустотой, путать названия стран и фамилии политиков, терять ориентацию в пространстве. При этом Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок.