МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

В городе ожидается сильная жара
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 1-3 июля. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 33 градусов.
Традиционно в такие дни москвичам советуют пить больше воды, надевать светлую одежду и исключить обращение с открытым огнём.
Накануне синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о периоде тропических ночей в первые пять дней июля. В тёмное время суток температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 20 градусов.
Москву и область накрыл малооблачный антициклон, который будет господствовать почти всю следующую неделю. Такая погода опасна для здоровья, поэтому специалист рекомендовал внимательно относиться к своему самочувствию и следовать советам врачей.