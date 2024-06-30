МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

В городе ожидается сильная жара

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 1-3 июля. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 33 градусов.

Традиционно в такие дни москвичам советуют пить больше воды, надевать светлую одежду и исключить обращение с открытым огнём.

Накануне синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о периоде тропических ночей в первые пять дней июля. В тёмное время суток температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 20 градусов.

Москву и область накрыл малооблачный антициклон, который будет господствовать почти всю следующую неделю. Такая погода опасна для здоровья, поэтому специалист рекомендовал внимательно относиться к своему самочувствию и следовать советам врачей.

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