Астероид 2024МК прошёл от Земли на опасном расстоянии

Это было минувшей ночью
Потенциально опасный астероид разминулся с Землёй минувшей ночью. Об этом сообщили российские учёные из Института прикладной математики имени Келдыша.
За полётом астероида следили в телескопы. Специалисты вычислили, что он прошёл от нашей планеты на расстоянии в 300 тысяч километров, примерно столько же от Земли до Луны.
Размер астероида – внушительный, от 120 до 260 метров. При ударе об Землю такое небесное тело может вызвать серьёзные разрушения или цунами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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