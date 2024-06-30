Астероид 2024МК прошёл от Земли на опасном расстоянии

Это было минувшей ночью

Потенциально опасный астероид разминулся с Землёй минувшей ночью. Об этом сообщили российские учёные из Института прикладной математики имени Келдыша.

За полётом астероида следили в телескопы. Специалисты вычислили, что он прошёл от нашей планеты на расстоянии в 300 тысяч километров, примерно столько же от Земли до Луны.

Размер астероида – внушительный, от 120 до 260 метров. При ударе об Землю такое небесное тело может вызвать серьёзные разрушения или цунами.

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