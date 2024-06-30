ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные пробрались в тыл к ВСУ через трёхкилометровый туннель

19:11
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Противник отступил

Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" заняли опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова в ДНР, используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны.

Военные скрытно расчистили трёхкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укреплённого опорного пункта. Операция готовилась несколько дней: по туннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами.

В результате хорошо проведённой операции противник сдался, бросил позиции и отступил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.