Российские военные пробрались в тыл к ВСУ через трёхкилометровый туннель

Противник отступил

Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" заняли опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова в ДНР, используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны.

Военные скрытно расчистили трёхкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укреплённого опорного пункта. Операция готовилась несколько дней: по туннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами.

В результате хорошо проведённой операции противник сдался, бросил позиции и отступил.

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