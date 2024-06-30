Российские военные пробрались в тыл к ВСУ через трёхкилометровый туннель

Противник отступил
Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр" заняли опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова в ДНР, используя подземный туннель. Об этом сообщили в Минобороны.
Военные скрытно расчистили трёхкилометровый туннель вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укреплённого опорного пункта. Операция готовилась несколько дней: по туннелю было налажено снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами.
В результате хорошо проведённой операции противник сдался, бросил позиции и отступил.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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