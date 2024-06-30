Военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности

Причина - террористическая угроза

Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности. Это сделано из-за некой террористической угрозы, сообщает телеканал CNN.

В частности, журналистам стало известно об особом режиме на американской базе в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования Вооружённых сил США.

Сообщается, что речь идёт о таком уровне террористической опасности, который не фиксировался, по крайней мере, последние десять лет.

США располагают примерно 800 различными военными объектами за пределами страны. В Европе насчитывается порядка 15 американских военных баз.

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