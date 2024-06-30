Военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности

Причина - террористическая угроза
Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности. Это сделано из-за некой террористической угрозы, сообщает телеканал CNN.
В частности, журналистам стало известно об особом режиме на американской базе в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования Вооружённых сил США.
Сообщается, что речь идёт о таком уровне террористической опасности, который не фиксировался, по крайней мере, последние десять лет.
США располагают примерно 800 различными военными объектами за пределами страны. В Европе насчитывается порядка 15 американских военных баз.