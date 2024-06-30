ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Партия Макрона проиграла парламентские выборы

21:08
  • воскресенье
  • 30 июня 2024

Завершился первый тур

Президентская коалиция Эммануэля Макрона "Вместе" получает предварительное третье место в первом туре выборов в Национальное собрание Франции, набирая от 19% до 23%.

На первом месте - "Национальное объединение" с 34,5% голосов, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%, сообщает RTBF Actus.

30 июня во Франции прошёл первый тур досрочных выборов в Национальное собрание. Они были назначены Макроном после серьёзного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.