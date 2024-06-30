Партия Макрона проиграла парламентские выборы

Завершился первый тур

Президентская коалиция Эммануэля Макрона "Вместе" получает предварительное третье место в первом туре выборов в Национальное собрание Франции, набирая от 19% до 23%.

На первом месте - "Национальное объединение" с 34,5% голосов, "Новый народный фронт" получает от 29% до 31,5%, сообщает RTBF Actus.

30 июня во Франции прошёл первый тур досрочных выборов в Национальное собрание. Они были назначены Макроном после серьёзного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент.

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