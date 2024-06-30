Правая партия "Национальное объединение" на данный момент лидирует с 34,2 % голосов

Тысячи людей выходят на улицы в крупных городах Франции после оглашения предварительных результатов выборов

Правая партия "Национальное объединение" на данный момент лидирует с 34,2 % голосов, об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил телеканал LCI со ссылкой на первые экзит-поллы. Коалиция Макрона находится на третьем месте.

Демонстранты зажгли дымовые шашки, строят баррикады и запускают фейерверки. Они выступают против лидирующей на выборах партии "Национальное объединение".

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