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Марин Ле Пен:Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России

05:24
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" победила в первом туре парламентских выборов во Франции

"Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России", считает Марин Ле Пен.

Проходящие митинги во Франции вызваны победой партии "Национальное объединение" в первом туре парламентских выборов. Главные заявления главы партии Марин Ле Пен о России. По её мнению, санкции обогатили Россию, более того, они больше санкционировали французов, чем Россию; Также она высказывалась насчёт Крыма: по её мнению, жители полуострова свободно выразили свою волю путём голосования, чтобы воссоединиться с Россией. Помимо этого, Ле Пен заявляла о необходимости сближения Европы с Россией для безопасности всего континента; Мнение Ле Пен по поводу украинского конфликта таково, что, она считает, что ЕС ввёл ограничения против Москвы "в состоянии истерии".

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