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Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН

07:10
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Василий Небензя отметил, что на время председательства запланировано три ключевых мероприятия

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН

Как отмечал постоянный представитель РФ в ОНН Василий Небензя, на время председательства запланировано три ключевых мероприятия.

16 июля пройдут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. 17 июля должны пройти открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования. А 19 июля пройдут дебаты Совбеза по сотрудничеству с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.

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