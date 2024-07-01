На южнодонецком направлении самоходки "Акация" группировки "Восток" уничтожили опорные пункты националистов

Российские войска в зоне СВО успешно продвинулись за последние сутки сразу на нескольких участках фронта. На южнодонецком направлении самоходки "Акация" группировки "Восток" уничтожили опорные пункты, технику и минометные расчеты националистов. Позиции противника обнаружили с помощью авиаразведки.

Замаскированные блиндажи и наблюдательные пункты ВСУ разгромили экипажи танков Т-80 группировки "Север". Бойцы отработали с закрытых огневых позиций, нанеся точные удары по радикалам.

Многоцелевые истребители Су-30СМ выполнили в заданном районе патрулирование и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков. Летчики не дают возможности врагу атаковать наши самолеты, уничтожая любые цели при попытке взлета.

Под Авдеевкой артиллеристы группировки "Центр" уничтожили пункт управления беспилотниками. Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт" поразил вражеский опорник на расстоянии более 20 километров.

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