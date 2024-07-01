Минобороны представило новых героев спецоперации

Сержант Алексей Артемов лично вынес из-под огня 30 военнослужащих

В Минобороны России сообщили о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Рядовой Дмитрий Коренев в составе штурмовой группы вступил в стрелковый бой с превосходящими силами противника и вместе с товарищем уничтожил пять украинских радикалов. Это позволило нашим подразделениям развить наступление и захватить опорный пункт ВСУ.

Сержант Алексей Артемов, оказывая первую помощь раненым на передовой, лично вынес из-под огня 30 военнослужащих и спас им жизнь. А за несколько месяцев Алексей, работая под непрерывным вражеским огнем, эвакуировал с поля боя свыше 300 пострадавших.

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