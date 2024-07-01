Ураганы в Европе, зной в России - как обстоит ситуация с погодой

В Москве в понедельник обещают выше 30 градусов

По меньшей мере пять человек стали жертвами разгула непогоды в Швейцарии. На страну обрушились сильнейшие ливни со штормовым ветром.

Три человека погибли, когда на их автомобиль упало дерево, поваленное ураганом. Еще двое попали под оползень и один считается пропавшим без вести. В некоторых районах - перебои с энерго- и водоснабжением.

На севере Италии наиболее критическая ситуация сложилась в Конье. Населенный пункт оказался отрезан от мира из-за критического подъема уровня воды в реках и схода селевых потоков. А в Червинии из-за оползня пришлось перекрыть одну из региональных дорог.

Перебои в работе транспорта - и в Германии. В Гамбурге машины ушли под воду по самые крыши. А в Дортмунде из-за грозы и града пришлось почти на полчаса приостановить матч чемпионата Европы между сборными Германии и Дании.

Летний зной установился в большинстве регионов России. Как обещают метеорологи, в Сибири и на Дальнем Востоке почти весь месяц температура воздуха будет выше нормы.

В Хабаровском крае и в Приморье на этой неделе воздух прогреется до 32 градусов. Настоящая жара придет также в Иркутскую и Амурскую область, Якутию и Забайкалье. А в прошедшие выходные рекордно высокая температура воздуха - плюс 35 градусов - установилась в Красноярске, на два градуса ниже - в Новосибирске и Томске.

Во власти летнего зноя - западные и центральные регионы России. В Санкт-Петербурге в понедельник обещают выше 30 градусов, такая же температура будет в Москве.

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