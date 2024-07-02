Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Меркурий попрощался со знаком Рака

Овны

Отдых и только отдых! Лето в разгаре, и вам будет сложно заниматься скучными делами, поэтому продумайте, как вам почаще отдыхать, если взять отпуск пока не получается.

Тельцы

Домовитые представители знака, наконец, получают от звезд поддержку в своих планах на ремонт или покупки. Вы будете креативны и находчивы во всем, что касается обустройства дома.

Близнецы

Время, когда вас отчаянно интересовали деньги, пролетело. Теперь вам предстоят более интересные дела. Будет много общения, поездок и знакомств – вы в своей стихии!

Раки

Меркурий попрощался с вашим знаком, оставив после себя ощущение усталости и горы начатых дел. Теперь можно спокойно закрыться от мира и привести свои чувства в порядок.

Львы

Меркурий перебрался в ваш знак, где будет гостить до 26 июля. В это время вы будете легки на подъем и коммуникабельны как никогда – используйте это на все сто!

Девы

Пора включить тишину: вам пойдет на пользу спокойный отдых где-нибудь вдали от цивилизации или работа в уединении. Так вы восстановите свой внутренний ресурс.

Весы

Вы не меньше Львов любите красоваться на публике и получать комплименты. Впереди три недели, когда сами звезды призывают вас тусоваться, веселиться и развлекаться!

Скорпионы

За дело! Не время отдыхать, если вы нацелены на карьеру и масштабирование своих проектов - сейчас звезды готовы помочь вам достичь заветных целей.

Стрельцы

Дальние страны или незнакомые уголки необъятной родной страны зовут вас в путешествия. Будет трудно усидеть на месте, так стоит ли отказывать себе в отпуске?

Козероги

Финансовые дела – звучит скучновато, но вы бескорыстно обожаете деньги и готовы пересчитывать их бесконечно. Наводите порядок в кошельке – это мудро.

Водолеи

Каждое лето, обычно в июле, с вами случаются разные интересные случаи: знакомства, флирт, курортные романы… Вот и сейчас это время пришло, вам на радость!

Рыбы

Отправляйтесь в санаторий или спа-отель, если есть возможность. До 26 июля удачное время, чтобы поправить здоровье: отдых будет не только полезным, но и веселым.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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