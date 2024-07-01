За ночь 36 беспилотников ВСУ уничтожены над территорией России

Об этом рассказали в российском Министерстве обороны

В ночь на понедельник, 1 июля, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как отмечается в Telegram-канале Министерства обороны России, российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили и ликвидировали 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожили девять аппаратов над Курской областью и еще девять – над территорией Белгородской области.

Украинские военные не оставляют попыток ударить по территории России, в том числе активно применяя для этого западное вооружение. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

В мае российский лидер Владимир Путин отмечал, что необходимо продолжать наращивать обеспечение Вооруженных сил современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

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