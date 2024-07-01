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Помощь Украине грозит развалом ЕС и крахом евро

08:25
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Знаменитый американский инвестор высказал опасения

В ходе российской спецоперации некоторые зарубежные страны встали на сторону Украины и теперь оказывают ей помощь. Известный американский инвестор Джим Роджерс в беседе с журналистами высказал опасения, что эти действия могут привести к непоправимым последствиям. Так, он озвучил мнение, что поддержка Украины приведет к замедлению экономик, в результате есть риск развала Евросоюза и краха такой валюты как евро.

"Это будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", - объяснил Джим Роджерс в разговоре с РИА Новостями. По его мнению, проблемы в Европе могут заставить некоторые страны выйти из состава Евросоюза, как, например, ранее это сделала Великобритания.

Американский инвестор также объяснил потенциальный механизм краха такой валюты как евро: "Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, политики предложат отказаться от евро, который является проблемой. Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнули. Боюсь, что и евро однажды развалится".

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