В России будут сажать за нарушение антитеррористической защиты на семь лет

Поправки начали действовать 1 июля

С понедельника, 1 июля, в России начинает действовать закон, устанавливающий наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов.

Поправки такого содержания внесены в статью 217 Уголовного кодекса "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса России.

Если пренебрежение требованиями к антитеррористической защите объектов повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или крупный ущерб, виновнику будет грозить лишение свободы сроком до трех лет. Если это повлекло смерть человека, наказание может достигать пять лет тюрьмы, а в случае смерти двух и более лиц — семь лет, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации НАК серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Глава государства подчеркнул, что "мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности".

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников отмечал, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений.

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