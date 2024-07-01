Синоптик Вильфанд рассказал, какой будет погода в июле в России

Эксперт представил прогноз на предстоящие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в июле на территории нашей страны. По словам эксперта, в основном ожидается нормальная и чуть выше температура, однако в Ямало-Ненецком автономном округе будет холоднее, чем обычно.

"Почти вся европейская территория России находится в классе выше нормы. Выше нормы - весь Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. На северо-западе выше нормы в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях", - рассказал синоптик.

Также июль теплее, чем обычно, прогнозируется на "огромной территории азиатской части страны". Речь идет о южной половине Красноярского края, юго-западе Якутии, республиках Хакасия и Тыва, Забайкалье, Бурятии, Амурской области и юге Хабаровского края.

Что касается осадков в июле, то, по словам Вильфанда, много дождей ожидается на северо-западе европейской территории России, а также в Новосибирской, Томской Омской областях и в Алтайском крае. А вот в Центрально-Черноземных областях и на севере Краснодарского края, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, частично в Забайкальском крае, в Иркутской области, Хабаровском крае, на востоке Амурской области, в Приморье и на востоке Якутии синоптик прогнозирует мало осадков.

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