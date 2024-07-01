ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик Вильфанд рассказал, какой будет погода в июле в России

08:48
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Эксперт представил прогноз на предстоящие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, какой будет погода в июле на территории нашей страны. По словам эксперта, в основном ожидается нормальная и чуть выше температура, однако в Ямало-Ненецком автономном округе будет холоднее, чем обычно.

"Почти вся европейская территория России находится в классе выше нормы. Выше нормы - весь Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. На северо-западе выше нормы в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях", - рассказал синоптик.

Также июль теплее, чем обычно, прогнозируется на  "огромной территории азиатской части страны". Речь идет о южной половине Красноярского края, юго-западе Якутии, республиках Хакасия и Тыва, Забайкалье, Бурятии, Амурской области и юге Хабаровского края.

Что касается осадков в июле, то, по словам Вильфанда, много дождей ожидается на северо-западе европейской территории России, а также в Новосибирской, Томской Омской областях и в Алтайском крае. А вот в Центрально-Черноземных областях и на севере Краснодарского края, на юге Красноярского края, в Хакасии, Бурятии, частично в Забайкальском крае, в Иркутской области, Хабаровском крае, на востоке Амурской области, в Приморье и на востоке Якутии синоптик прогнозирует мало осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.