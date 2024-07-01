ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

09:04
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Этот пост Россия будет занимать весь июль

Россия с понедельника, 1 июля, на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. В соответствии с принципом ротации председательство перешло к нашей стране от Южной Кореи.

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за применения ВСУ западного оружия
Россия вынесет удар по Луганску на обсуждение Совбеза ООН

Ожидается, что основными темами работы Совбеза в период российского председательства станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС.

Одним из ключевых мероприятий, запланированных Россией для Совбеза ООН в июле, будут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского постпредства в ООН Василий Небензя отмечал, что секретариат всемирной организации нарушает принцип равноудаленности, когда речь заходит о конфликте на Украине. Дипломат заявил, что далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Политик напомнил, что США уже предлагали "компромиссы в реформировании" этой организации и отказаться от сохранения статуса-кво.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Совет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.