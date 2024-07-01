Этот пост Россия будет занимать весь июль

Россия с понедельника, 1 июля, на месяц становится председателем Совета Безопасности ООН. В соответствии с принципом ротации председательство перешло к нашей стране от Южной Кореи.

Ожидается, что основными темами работы Совбеза в период российского председательства станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное "уравнение безопасности" и сотрудничество ООН с региональными организациями – ОДКБ, СНГ и ШОС.

Одним из ключевых мероприятий, запланированных Россией для Совбеза ООН в июле, будут открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству для построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского постпредства в ООН Василий Небензя отмечал, что секретариат всемирной организации нарушает принцип равноудаленности, когда речь заходит о конфликте на Украине. Дипломат заявил, что далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ООН постигнет судьба ее предшественницы — Лиги Наций, если будут "взломаны" полномочия постоянных членов Совета Безопасности ООН. Политик напомнил, что США уже предлагали "компромиссы в реформировании" этой организации и отказаться от сохранения статуса-кво.

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