Националисты из окопов стараются не высовываться

Российский триколор в Раздоловке - как точка в затянувшемся штурме. Поселок освобожден и зачищен. Это, рассказывают бойцы, результат тяжелой совместной работы штурмовиков, разведчиков и артиллеристов.

Также нашим бойцам удалось выбить националистов из мощнейшего укрепрайона в окрестностях Кирова. Эта операция - вообще уникальная. Бойцы прокопали 3-километровый тоннель в тыл националистам. Перетащили по подземелью оружие, боеприпасы и провиант. И, улучив момент, внезапно для ВСУ пошли в атаку. Застигнутые врасплох радикалы, бросив позиции, бежали.

Российские войска вплотную подошли к Торецку. Националисты из окопов стараются не высовываться. Стоит только поднять голову, как тут же прилетит мина. Опасаясь, что освобождение города будет стремительным, киевские власти объявили принудительную эвакуацию. Но людей на улицах почти не видно. Многие прячутся в подвалах от своих же ВСУ и полиции. Два дня назад группа местных жителей решила уехать. Но не в тыл боевиков, а к российским военным. По колонне националисты открыли огонь. Семь человек погибли. Те, кому удалось спастись, рассказывают, что боевики уже начали отступать из Торецка. И, уходя, намеренно сжигают дома вместе с людьми.

То, что нервы у боевиков сдают и они готовы убивать даже украинских детей, подтверждают и наши саперы. На днях в одном из освобожденных поселков нашли заминированную плюшевую игрушку.

В понедельник стало известно, что нашим бойцам удалось ликвидировать еще троих иностранных наемников. Судя по штампам в паспортах, военная биография колумбийцев закончилась всего через два месяца после прибытия на Украину. Среди трофеев оказались и фрагменты баллистических ракет ATACMS, которые ВСУ поставили американцы. Тактические боеприпасы были сбиты нашими системами ПВО. И сейчас "электронную" начинку изучают российские эксперты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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