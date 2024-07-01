Францию охватили массовые беспорядки после оглашения результатов парламентских выборов

Победу в первом туре одержали крайне правые во главе с Марин Ле Пен

Это не праздничный, а протестный салют во Франции. Как только в СМИ опубликовали первые результаты выборов в парламент, площадь Революции в Париже заполнили демонстранты. Президент Эмманюэль Макрон призвал избирателей выступить против крайне правых, которые оказались на коне.

"Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой набрало 34,2% голосов. "Новый народный фронт" Жан-Люка Меланшона - 29,2% голосов. "Вместе" Макрона – 21,5%. Почти 60% избирателей приняли участие в голосовании - это самая высокая явка за почти четыре десятилетия. "Национальное объединение" после выборов в Европарламент вновь подтвердило свою популярность. С группой Ле Пен в парламенте партии Макрона придется договариваться, иначе парламент будет фактически заблокирован.

Теперь у Макрона другой план - объединиться с соперниками, чтобы одержать победу над правыми. Через неделю - второй тур. Марин Ле Пен тоже не сдается.

"Мы возвращаем себе свободу. Решение защитить себя от политических сил, которые причинили нам боль, ослабили нас, разрушили нас", - заявила она.

Прежде всего партия Ле Пен собирается начать борьбу с мигрантами и еще десятки социальных программ. Она не раз заявляла, что санкции вредят Европе, а не России, и признала референдум, проведенный в Крыму. Ле Пен считает необходимым сближение Европы с Россией для безопасности всего континента - и это не может не волновать сторонников продолжения войны на Украине.

"Если Партия Ле Пен получит абсолютное большинство, они демонтируют ключевые внешнеполитические платформы Макрона. Как минимум - прекратят поставки французских ракет большой дальности на Украину. У "Национального объединения" есть исторические связи с Россией", - пишет AP.

Пока во Франции разгорается пламя революции, в Европейском парламенте - своя война. Председательствующая в совете Европы Венгрия решила отформатировать политику Брюсселя. В союзники взяли тех, кто откровенно презирает евробюрократию и украинскую повестку.

"Сегодня объединились три политические партии: сильнейшая австрийская партия, сильнейшая чешская партия и сильнейшая венгерская партия. Наша цель - стать сильнейшей правой группой в европейской политике", - заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Эксперты задают вопрос: неужели Австро-Венгрия возвращается? И уверены: новый альянс обязательно разрастется. Не исключено, что к Орбану примкнет со временем Германия. А также Словакия, которая требует полной блокировки поставок Киеву.

Впрочем, в НАТО сейчас активно пытаются усилить восточный фланг. И готовятся к открытию второго фронта, сообщает издание министерства обороны США. Пентагон перебросил в Польшу танки Abrams и другую бронетехнику. Она сейчас находится на полигоне всего в четырех сотнях метров от границы с Украиной.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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