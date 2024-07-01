Температура в Москве будет варьироваться от 31 до 34 градусов в ближайшие дни

Такого, по словам синоптиков, не наблюдалось более века

Городок Катав-Ивановск на западе Челябинской области напоминает одно сплошное озеро. Под водой дороги, мосты и улицы. А вот так выглядит обновленный пляж соседнего Усть-Катава - водоем здесь теперь повсюд.

Затяжные ливни, накрывшие на прошлой неделе Южный Урал, привели к критическому подъему уровня воды в местных реках. Такого не было даже весной, уверяют местные жители. Подтопления - и в столице региона. В частном секторе на окраинах Челябинска в воде некоторые СНТ и жилые микрорайоны.

Не выйти из дома и жителям Кемеровской области. Но не из-за дождей. По югу региона пронеслась мощная пылевая буря. Ураганный ветер поднимал в воздух угольную пыль с разрезов и отвалов. В сети горожане делятся кадрами апокалипсиса, в одночасье превратившего ясный день в черные сумерки.

Тем временем на большей части России лето готовится ставить температурные рекорды. В Приморье вместо привычных для начала июля плюс 20 на термометре - почти на 10 градусов выше. А в Бурятии и Приамурье на этой неделе ожидают до плюс 40.

Все прежние июльские рекорды может обновить и погода в столичном регионе. В ближайшие дни температура в Москве и области будет варьироваться в диапазоне от 31 до 34 градусов. Такого, по словам синоптиков, не наблюдалось более века. Аномально жарко будет и в ночные часы. Чаще охлаждаться под душем и пить больше жидкости в эти дни рекомендуют медики. По прогнозам, жара пойдет на спад ближе к концу недели.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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