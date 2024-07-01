В крымском сафари-парке "Тайган" родились лани, дикобразы и страусы

Некоторых животных ранее эвакуировали из зоны СВО, а теперь уже их детеныши делают свои первые шаги и знакомятся с окружающим миром

Хоть и осел – но грация присутствует. Движения уверенные, с дисциплиной порядок. Жеребенок от старших ни на шаг. Чаще всего гуляет рядом с мамой. Ослица Даша – переселенец. Ее одной из первых эвакуировали из Херсонского зооуголка полтора года назад – крымское стадо приняло ее как свою.

"Очень символично, что ослица Даша 12 июня, в День России, родила такого прекрасного малыша. То, что животные размножаются в нашем парке после прибытия с новых территорий, это хороший знак", - отметил Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Путешествие в Крым спасло Даше жизнь. Остров Малый Потемкин на Днепре оказался в зоне затопления после того, как ВСУ взорвали Каховскую ГЭС. Крымская саванна ослице пришлась по душе – тепло, с сородичами не скучно, да и соседи тихие, хоть и подозрительные.

Страусы тоже пригрелись на крымском солнце и начали выводить потомство. Первенцу пока скучно, но в ближайшее время в этих яслях ожидается пополнение. А пока преодолевать препятствия саванны приходится в одиночку. Хорошо еще, что родители внушительных размеров - их отчетливо видно за кустами, которые для маленького птенца словно густой лес. Главное - у взрослых под ногами не путаться, а то ведь можно и подзатыльник крылом получить.

А этим малышам ничего не грозит - их покой охраняет непреступная стена из колючек, которая расступается только ради морковки. В большом семействе дикобразов сразу трое детенышей. Еще глаза толком не раскрыли, а уже трещат иголками и ищут приключений.

"Это абсолютно сформированная группа. Здесь много родственников, поэтому малышам ничего здесь не угрожает. Это будет большая семья", - указала Татьяна Алексагина, пресс -секретарь парка львов "Тайган".

Представителей этой группы в пятнистых купальниках легко можно встретить в горах Крыма. Европейская лань. Взрослые особи пугливые и резвые, а вот новорожденные - совсем беззащитные.

"Иногда, гуляя в лесу, можно увидеть вот такого, казалось бы, беззащитного малыша, на самом деле – мама рядом. И не стоит брать его в руки. Его ножки сейчас после родов только формируются, и ему нужно время", - объяснил Зубков.

До первых, хоть и неуверенных, шагов после появления на свет - всего несколько часов. И вот он – трогательный момент. Олененок, пошатываясь, идет к маме и через мгновение уже прыгает в одном темпе со своим стадом.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram