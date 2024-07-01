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Действие госпрограммы развития сельских территорий распространят на новые регионы

11:49
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Это станет дополнительным стимулом для аграриев

Действие госпрограммы развития сельских территорий распространят на Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что это станет дополнительным стимулом для аграриев - в том числе по созданию рабочих мест.

Еще одно важное решение, которое направлено на запуск новых производственных площадок: для привлечения частных инвесторов расширен механизм компенсаций затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры. Теперь размер субсидии из федерального бюджета составит 99 процентов от соответствующих расходов субъектов страны.

"Получить софинансирование теперь смогут управляющие компании всех видов технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Распространили действие этих правил и на проекты по модернизации и реконструкции действующих предприятий. Причем такая государственная поддержка станет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями, но и в моногородах, где это будет способствовать открытию новых рабочих мест. А также - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это поможет быстрому восстановлению промышленности на этих территориях", - указал Мишустин.

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