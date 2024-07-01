Действие госпрограммы развития сельских территорий распространят на новые регионы

Это станет дополнительным стимулом для аграриев
Действие госпрограммы развития сельских территорий распространят на Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что это станет дополнительным стимулом для аграриев - в том числе по созданию рабочих мест.
Еще одно важное решение, которое направлено на запуск новых производственных площадок: для привлечения частных инвесторов расширен механизм компенсаций затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры. Теперь размер субсидии из федерального бюджета составит 99 процентов от соответствующих расходов субъектов страны.
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"Получить софинансирование теперь смогут управляющие компании всех видов технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Распространили действие этих правил и на проекты по модернизации и реконструкции действующих предприятий. Причем такая государственная поддержка станет доступна не только в регионах с низкими социально-экономическими показателями, но и в моногородах, где это будет способствовать открытию новых рабочих мест. А также - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это поможет быстрому восстановлению промышленности на этих территориях", - указал Мишустин.