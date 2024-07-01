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Володин объяснил провал Макрона на парламентских выборах

09:47
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Он назвал и причину поражения Байдена на дебатах

Поражение действующих лидеров США и ряда стран Европы в ходе избирательных процессов говорят о том, что граждане этих государств не согласны с проводимой политикой. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Партия Макрона проиграла парламентские выборы

Как написал российский политик в своем Telegram-канале, поражение на дебатах президента США Джо Байдена и третье место на выборах в парламент Франции партии главы государства Эмманюэля Макрона неслучайны.

Володин отметил, что "граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности".

Макрон хотел показать всему миру, насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге "смеются все, кроме него самого", заявил спикер Госдумы.

30 июня во Франции прошел первый тур досрочных выборов в Национальное собрание. Они были назначены Макроном после серьезного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент. Однако и здесь французский лидер потерпел поражение, уступив и "Национальному объединению", и "Новому народному фронту". В Париже протестующие против итогов первого тура граждане устроили стычки с полицией, полицейские применили слезоточивый газ.

Жордан Барделла, которому прочат в ближайшем будущем пост премьер-министра Франции, раскритиковал Макрона, в том числе за его политику по Украине и высказывания о возможности отправки туда французских военных.

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Вячеслав Володин
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