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В России занялись изучением системы наведения ракет ATACMS

09:48
  • понедельник
  • 01 июля 2024

США поставляют их киевскому режиму

В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения и коррекции полета ракет ATACMS американского производства. Их применяют украинские военные в боях против России.

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Как рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением, комментируя устройство системы наведения ATACMS, там имеется три лазерных кольцевых гироскопа — "благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории". Также есть GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории.

Российский эксперт отметил, что он и его коллеги смогут изучить работу систем ATACMS на протяжении всего полета, а также возможности ракеты по корректировке курса.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Вашингтон не дает официального разрешения Киеву применять ATACMS для ударов по "старой" территории России. По словам военного, это говорит о чрезмерном страхе властей Соединенных Штатов.

При этом американские политологи Сэмюэл Шарап и Джереми Шапиро убеждены, что Россия сможет адаптироваться к ударам ВСУ американским оружием по ее территории.

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