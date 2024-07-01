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Власти США предъявят Boeing обвинения в мошенничестве

10:25
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Это касается мер по обеспечению безопасности самолетов

Министерство юстиции США решило выдвинуть против авиастроительной корпорации Boeing уголовные обвинения. Как утверждает осведомленный источник, это связано с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах.

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По словам источника, в Минюсте винят Boeing в нарушении соглашения 2021 года, которое защищало компанию от уголовного преследования при условии пересмотра практик и предоставления регулярной отчетности.

В американском ведомстве полагают, что компания Boeing обманула правительство Соединенных Штатов относительно мер по обеспечению безопасности самолетов.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало. Предполагается, что обвинения будут выдвинуты до 7 июля, сообщает РИА Новости.

Сообщениям о грозящем Boeing уголовном преследовании предшествовали две странные смерти — умирали люди, неоднократно сообщавшие о нарушениях при производстве самолетов корпорации. При этом правоохранительные не обнаруживали свидетельств того, что указанные смерти могли быть насильственными.

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