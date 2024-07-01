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Великобритания беззащитна в ходе вооруженного конфликта - секрет раскрыл эксперт

10:22
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Военный специалист расставил точки над i

По словам бывшего директора одного из управлений британского министерства обороны Роба Джонсона, Великобритания не так сильна, как видится со стороны.

Военный эксперт сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к серьезным конфликтам. Наоборот, они рассчитаны лишь на миротворческие и гуманитарные операции, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий и некоторые противодиверсионные мероприятия.

"В любой крупномасштабной операции у нас быстро закончатся боеприпасы... Наша оборона слишком слаба, и мы не готовы сражаться и одержать победу в вооруженном конфликте любого масштаба", - цитирует Роба Джонсона Financial Times.

По его словам, армия Великобритании оказалась на таком низком уровне, что уже не может "должным образом защищать страну".

Эксперт перечислил проблемы британских вооруженных сил: якобы противовоздушная оборона недостаточно сильна, чтобы остановить ракеты большой дальности, Королевский флот имеет дефицит кораблей для патрулирования Северной Атлантики, а ВВС нужно чуть ли не в два раза больше самолетов, чем имеется сейчас.

Роб Джонсон объяснил, что затронул столь щепетильную тему, потому что "глубоко обеспокоен" состоянием военной отрасли Великобритании. Он уверен, что следующему правительству необходимо сильно потратиться на модернизацию обороны. Речь может идти о 3% от ВВП, что означает примерно 80 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что Роб Джонсон в течение двух лет возглавлял управление по оценке при министерстве обороны Британии с момента его создания в 2022 году до мая 2024 года.

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