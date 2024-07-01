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В Великобритании объяснили активность самолетов НАТО над Польшей

10:55
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Они следят за воздушным пространством Украины

Разведывательные самолеты дальнего обнаружения AWACS в небе над Польшей следят за воздушным пространством Украины. По словам источников, самолеты Североатлантического альянса занимаются отслеживанием российской военной активности.

Как пишет UK Defence Journal со ссылкой на бывшего служащего британских ВВС, по официальной версии собранные разведданные направляются только странам НАТО. Однако "все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся этой информацией с Украиной, что позволяет ей противостоять надвигающимся атакам".

Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать на действия и планы российских военных "немного быстрее", отмечает издание.

Еще в январе 2023 года сообщалось, что Североатлантический альянс усиливает группировку самолетов-разведчиков для слежки за Россией. Три самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS были отправлены в Румынию с этой целью.

В российском Министерстве обороны отметили, что над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов американских стратегических беспилотников. Они занимаются разведкой в интересах Украины и наводят на цели оружие, которое западные страны поставили Киеву для нанесения ударов по российским объектам.

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