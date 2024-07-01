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Семья собралась вокруг немощного Байдена после его провала

11:14
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Дебаты с Дональдом Трампом окончились для действующего президента печально

На днях президент США Джо Байден провел теледебаты с кандидатом Дональдом Трампом. Впервые встреча оппонентов прошла в студии без зрителей. Тем не менее трансляция пикировки Байдена и Трампа привела к тому, что множество пользователей Сети выразили уверенность, что срок для нынешнего президента продлевать нельзя. Интернет-пользователи высказали мнение, что выступление Джо Байдена оказалось провальным.

Однако семья придерживается другой точки зрения. Как передают американские СМИ, родственники встретились с президентом в Кэмп-Дэвиде и призвали его продолжить борьбу. Они убеждены, что Джо еще может показать нации хорошие результаты своей работы в ближайшие четыре года, и выразили мнение, что вину за провал в ходе теледебатов надо возложить на советников, дескать, те не должным образом подготовили Байдена, передает New York Times.

Агентство Associated Press уточняет, что наибольшую поддержку президенту выразили его супруга Джилл и сын Хантер, который, к слову, оказался первым ребенком действующего главы государства, осужденного за уголовное преступление. Напомним, что присяжные признали Хантера Байдена виновным во лжи о незаконном употреблении наркотиков, когда он покупал пистолет в 2018 году.

Также в СМИ муссируется версия, что действующий президент, который в ходе теледебатов якобы проявил немощность, просто перетренировался во время подготовки к встрече с оппонентом. Говорят, Джо Байден на протяжении шести дней был изолирован в Кэмп-Дэвиде и тщательно практиковался.

"Моей единственной просьбой было убедиться, что он отдохнул перед дебатами, но он был измотан. Он был нездоров. Какое плохое решение - отправить его в отставку в таком виде, когда он выглядит больным и измученным", - приводит слова человека, который якобы за несколько дней до этого обращался к главным помощникам Байдена, Reuters.

Ранее опрос CBS, проведенный после дебатов, показал, что число демократов, считающих, что Джо Байдену не следует баллотироваться в президенты, выросло на десять пунктов - до 46% с 36% в феврале.

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