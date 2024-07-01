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СБУ объявила о срыве попытки государственного переворота

11:18
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Задержанные якобы хотели сместить военно-политическое руководство Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 1 июля, заявила о задержании группы активистов, которые якобы планировали отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание Верховной рады.

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Как заявили в украинском ведомстве, задержанные планировали провести "вече", под видом которого собирались осуществить государственный переворот с отстранением от власти действующих политических лидеров.

Группу, по сообщению СБУ, возглавлял соучредитель одной из общественных организаций, ее название и имя активиста не уточняются, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президенту Украины жить на белом свете будет очень сложно — Владимир Зеленский станет врагом собственного народа, в том числе из-за ужесточения правил и процедуры мобилизации.

Президент России Владимир Путин в начале июня предупреждал, что американские власти вынудят руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от возглавляющего государство Владимира Зеленского избавятся.

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