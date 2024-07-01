Власти Белгорода пообещали решить проблемы с подачей электричества в жилые кварталы

Социально значимые объекты обеспечивают энергией из передвижных источников

В Белгороде и в нескольких районах области нет света и воды. Как сообщают оперативные службы, проблемы возникли из-за внешнего воздействия на энергообъект.

Не работают светофоры - на дорогах дежурят регулировщики. По словам губернатора Вячеслава Гладкова - проблемы с подачей электричества в жилые кварталы решат до девяти вечера. Социально значимые объекты уже сейчас обеспечивают энергией из передвижных источников. В места, где не работает система оповещения о ракетной опасности, направили машины с громкоговорителями.

Из-за сверхнагрузок ограничили электроснабжение и в нескольких районах Воронежской области. Дефицит мощностей может возникнуть также и в Курской области, предупредил исполняющий обязанности главы региона.

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