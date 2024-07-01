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Зеленский потребовал от США разрешить ВСУ бить по России ракетами ATACMS

11:47
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Вашингтон такого разрешения до сих пор не давал

Соединенные Штаты должны разрешить украинской армии наносить удары американскими ракетами вглубь территории России — в частности, по военным аэродромам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

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Как заявил политик в интервью Philadelphia Inquirer, "нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России".

По мнению Зеленского, решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России лишь у границ с Украиной недостаточно.

Официально США не разрешали ВСУ использовать ATACMS для ударов по России. Но поскольку ни Вашингтон, ни Киев не признают Крым и Донбасс российской территорией, на атаки по этим регионам России отсутствие разрешения не распространяется.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю. Российские силы ПВО сбили четыре американских ракеты ATACMS, пятая отклонилась от траектории полета — ее боевая часть сдетонировала над городом. Часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал. При этом ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не сочли это основанием осудить киевский режим.

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