В Курской области предупредили о дефиците электричества вслед за Белгородом

Это связано с технологическими нарушениями

В Курской области, которая граничит с оставшейся без электричества Белгородской областью, может возникнуть дефицит мощности электроэнергии. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, он держит на личном контроле ситуацию с энергоснабжением. Ее обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского.

Смирнов рассказал, что отключение света в Белгородской области произошло "из-за технологических нарушений на линии электропередачи". Кроме того, в соседней с Белгородской Воронежской области ограничили подачу электричества в четырех районах региона, чтобы предотвратить повреждение энергообъектов из-за работы в режиме сверхнормативной нагрузки.

28 июня сообщалось, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию в селе Ивановка Запорожской области. Без энергоснабжения остались 3300 потребителей в четырех населенных пунктах.

На Украине ситуация в энергетике намного хуже. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал, что украинской энергетической системе нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации — "даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше".

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