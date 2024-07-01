Названы имена тех, кому отомстит Трамп, если станет президентом

Республиканец известен своим взрывным характером

На днях в Атланте состоялись теледебаты между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. Зрители в Сети сделали выводы, что последний выглядел в разы увереннее. По мнению многих интернет-пользователей, на фоне эмоционального и темпераментного Трампа Байден смотрелся потерянным: он якобы запинался, не всегда мог довести мысль до конца. В итоге, по слухам, даже однопартийцы изъявили желание убрать Джо из президентской гонки.

Меж тем стало известно, что если Дональд Трамп победит на выборах, то инициирует расследование против некоторых высокопоставленных чиновников. Об этом журналистам рассказал бывший главный советник республиканца Стив Бэннон. Мужчина даже назвал конкретные имена. Это бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший директор ФБР Джеймс Коми, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и бывший генеральный прокурор Уильям Барр, передает Politico.

Впрочем, отмечает Бэннон, если эти люди не совершили ничего противоправного, то и беспокоится им не о чем. Более того, он подчеркнул, что речь не идет о "возмездии".

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

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