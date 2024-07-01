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Cчета Хабиба Нурмагомедова арестовали за многомиллионный долг по налогам

12:27
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Ранее ФНС закрыла несколько фирм спортсмена

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей.
Силовики оцепили школу единоборств имени Нурмагомедова в Махачкале

Об аресте счетов спортсмена рассказал Telegram-канал Mash. Налоговое ведомство официально эту информацию не подтверждало, не поступали комментарии и от представителей Нурмагомедова.

Однако источники утверждают, что одна из его компаний, "Хикмет Тревел", попадала в поле зрения ФНС еще в 2022 году — именно тогда была внесена пометка о недостоверности адреса организации.

Ранее в России было возбуждено несколько уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении блогеров — например, Лерчек (Валерия Чекалина). Позднее она заявила, что выплатила более 800 миллионов рублей в пользу государства в счет погашения недоимок.

У "королевы марафонов" Елены Блиновской ситуация намного серьезнее — за неуплату более 900 миллионов рублей налогов она сидит в СИЗО. Ее мужа Алексея Блиновского объявили в розыск, хотя ранее предполагалось, что он стал участником специальной военной операции, чтобы загладить вину перед государством.

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