Кремль назвал стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства

Эту тему могут обсудить Путин и Лукашенко

Стягивание Украиной войск и военной техники к белорусской границе вызывает беспокойство не только у Минска, но и Москвы. Такое заявление сделал в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва и Минск в постоянном контакте, в том числе по теме размещения украинских военных и вооружений на границе с Белоруссией, сообщает ТАСС.

Как отметил Песков, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут, если потребуется, обсудить складывающуюся а белорусской границе ситуацию лично. Политики в ближайшие дни встретятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии рассказали, что Киев стягивает к границе войска, вооружение и военную технику. При этом украинские военные оборудовали проходы в минно-взрывных заграждениях.

До того литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Украина может нанести удары по территории Белоруссии, а именно — по российским военным целям, размещенным на белорусской земле.

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