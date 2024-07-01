Собянин открыл футбольный манеж СК "Арктика" в районе Ново-Переделкино

Строительство завершили весной

Тренировки и матчи на этом футбольном поле в столичном Ново-Переделкине из-за непогоды никогда не отменят. Новый крытый стадион с искусственным покрытием укомплектовали всем необходимым, чтобы проводить здесь с комфортом занятия можно было бы и в жару, и в морозы.

"Это поле 40 на 20 размером, оно больше приближено к любителям, чтобы они много не двигались. Они любят играть на более коротких полянах футбольных. Дети могут играть поперек, соответственно, мы делим это поле на две части, и одновременно могут заниматься четыре команды", - рассказал Михаил Фисенко, директор СК "Арктика".

Строительство новой спортивной инфраструктуры на территории ледового спорткомплекса "Арктика" завершили этой весной. Помимо крытого футбольного поля, здесь появились уличные площадки для занятий теннисом и волейболом, универсальное игровое пространство с искусственным резиновым покрытием, беговые дорожки и зона для воркаута. Только за прошлый месяц в новой спортивной зоне побывали свыше 3500 человек. Здесь теперь тренируются и просто любители активного образа жизни, и профессиональные спортсмены.

Возведению спортивных объектов в Западном административном округе, где базируются большиснтсво спортшкол и взрослых профессиональных клубов, столица уделяет особенное внимание. Три года назад в Ново-Переделкине открылась Большая ледовая арена, а сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый футбольный манеж, о строительстве которого так мечтали местные жители.

"Частные инвесторы это построили за свои деньги, мы предоставили землю, они оперативно построили. А еще в Ново-Переделкине будут ФОК, это бюджетные деньги, и спортивный парк. До конца года то же все будет готово. Ново-Переделкино будет спортивным районов", - отметил Собянин.

Глава города также осмотрел ход работ по созданию нового спортивного кластера на Лукинской улице. Здесь на площади почти в 5 га разместят инфраструктуру для любителей экстремальных видов спорта: скейт-парк с трамплинами и памп-трек для катания и выполнения трюков на скейтбордах, роликах, самокатах и BMХ-велосипедах. Завершить строительство обещают уже в августе.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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