Подольские врачи удалили у женщины необычную кисту

У пациентки выявили врожденную патологию

Людмила Галкина обратилась за помощью с обычной болью в животе.

"Пришла к врачу, подумала, может быть, легкое воспаление. Сказали - киста", - говорит она.

Людмилу осмотрели, взяли необходимые анализы и успокоили: киста доброкачественная. Направили на операцию и уже потом обнаружили, что у новообразования было интересное содержимое - зачатки костей черепа.

"Проблема кист яичников достаточно распространенная у женщин - 15% от всех операций. А патология дермоидных кист встречается в порядка 5% случаев. За стаж своей работы, а он уже составляет более 25 лет, подобную патологию с элементами черепа в образовании я встречаю в первый раз", - отметил Александр Скобенников, главный врач Подольского родильного дома.

Внушительный размер и необычные фрагменты не помешали хирургам удалить кисту без последствий, с полным сохранением всех органов и их функций. Более того, у женщины после операции не останется даже шрамов, только небольшие следы от отверстий для лапароскопии. Называют подобные образования "тератомами". По одной из версий, они возникают еще на стадии развития в материнской утробе из-за нарушений в формировании тканей тела. Но есть и второй вариант развития событий - когда у матери внутриутробно развивается двойня и нарушается процесс развития одного из эмбрионов.

Часто новообразование обнаруживают и лечат еще в детском возрасте, при этом от числа всех опухолей у детей тератомы составляют до 36%. Заболевание не редкое. Только в Подольском родильном доме проводят порядка 50 операций в год по их удалению. Тем не менее наполнение таких кист удивляет иногда и опытных врачей.

"Это волосы, иногда в большом количестве, это кости, кости черепа, иногда кости скелета, зубы, причем разной величины. И у нас была пациентка, у которой гистологи в отданном нами материале нашли даже зачатки щитовидной железы", - рассказала Оксана Литвак, кандидат медицинских наук, заведующая первым гинекологическим отделением Подольского родильного дома.

Людмила быстро восстановилась после операции благодаря своевременной медицинской помощи и внимательному подходу врачей. Сейчас она уже вернулась к обычной жизни без ограничений.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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