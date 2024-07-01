Участие приняли около 250 человек

В Крылатском прошел велозаезд в поддержку реконструкции трассы и создания спортивного кластера.

Около 250 участников, профессионалов и любителей, собрались на Крылатских холмах ранним утром и прокатились по малому кольцу велотрека. У трассы сложный рельеф, при этом она позволяет разгоняться до 70 километров в час . Но, построенная еще накануне Олимпийских игр 1980 года , до недавнего времени она была под угрозой сноса.

Теперь дорогу решили благоустроить, сделав безопасной и для велосипедистов, и для отдыхающих.

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