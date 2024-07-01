Территория релакса: в Московском зоопарке появился "Альпака-парк"

Шанс пообщаться с редкими животными

В Московском зоопарке - полный контакт с природой. Одни с животными вполне серьезно здороваются. Другие - вступают в содержательный диалог. Что касается детей, то им в зоопарке теперь не до сладостей - все хотят морковь! И чем больше, тем лучше.

Юные Артем с Мироном не прочь, конечно, и сами съесть по дольке. Давая понять альпака, что они с ними - не только одной крови, но и одного рациона. Расстаться с Касабланкой и ее сыном Джонни не в силах - обнимают то за хвост, то за гриву. Родители спокойны, поскольку шерсть у альпака не только самая тонкая и дорогая в мире, но еще и гипоаллергенная.

Глаза не просто добрые. Они у некоторых еще и разные.

"У Бутумуса один глаз карий, а другой голубой. Это его отличительная особенность. И из-за того, что у него такие пятнышки на теле, его наши сотрудники называют Жирафиком", - говорит Наталья Горелова, учредитель "Альпака парк".

Восемь коренных обитателей Анд, а это Эквадор, Перу, Чили и Боливия, в центре Москвы с первого дня почувствовали себя как дома. И сами не нервничают, и других успокаивают.

"Есть такой термин - "альпакатерапия". Означает, что после контакта с этими животными человек испытывает меньше стресса, он более спокойный. И умиротворение приходит", - продолжает Горелова.

Такое близкое общение действительно меняет даже самых уставших людей.

Животные невероятно хороши собой и активны. Конкуренция здесь отсутствует. Каждое животное - бесподобно. Здесь про каждого обитателя расскажут во всех личных подробностях. В новом пространстве есть несколько стильных зон. Места отдыха - для самих альпака и людей. Где можно с азартом оседлать игрушечных животных. А потом просто походить по нежной траве и порелаксировать. Думая о том, как важно найти общий язык. И почувствовать друг друга.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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