Пересадка с Сокольнической линии будет закрыта в определенные часы

С 1 июля и до 6 сентября изменился режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии.

Так, в будни с 7 до 11 утра, а также с 4 часов дня до 8 вечера пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. Эскалаторы в утренние и вечерние часы пик будут работать только на подъем, а вестибюль только на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию. В обратном направлении переход будет работать как обычно.

"На станции "Парк культуры" Кольцевой линии пройдет капитальный ремонт эскалаторов, и в связи с этим нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик будет увеличена. Просим пассажиров пользоваться другим пересадками или смещать время поездок с часа пик. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно", - сообщил Евгений Довка, первый заместитель начальника Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram