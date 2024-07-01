ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Изменился режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии

15:10
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Пересадка с Сокольнической линии будет закрыта в определенные часы

С 1 июля и до 6 сентября изменился режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии.

Так, в будни с 7 до 11 утра, а также с 4 часов дня до 8 вечера пересадка с Сокольнической линии на Кольцевую будет закрыта. Эскалаторы в утренние и вечерние часы пик будут работать только на подъем, а вестибюль только на выход, пересадку и на вход на Сокольническую линию. В обратном направлении переход будет работать как обычно.

"На станции "Парк культуры" Кольцевой линии пройдет капитальный ремонт эскалаторов, и в связи с этим нагрузка на вестибюль в утренние и вечерние часы пик будет увеличена. Просим пассажиров пользоваться другим пересадками или смещать время поездок с часа пик. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль будут работать штатно", - сообщил Евгений Довка, первый заместитель начальника Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
Станция "Парк культуры" Кольцевой линии
Станция "Парк культуры" Кольцевой линии
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
Режим работы перехода на станции "Парк культуры" Кольцевой линии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.