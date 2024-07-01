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Слова Зеленского опровергли на Западе и назвали настоящее число потерь ВСУ

12:59
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Журналисты уличили украинского лидера во лжи

Еще в конце зимы Владимир Зеленский в беседе с журналистами сообщил, что Украина за последние два года потеряла 31 тысячу военных погибшими. При этом президент Украины не назвал цифры раненых и пропавших без вести военнослужащих. Однако ряд СМИ выразил сомнения относительно слов Владимира Зеленского. А издание Eurasia Review и вовсе привело совершенно другие числа.

Согласно информации западного источника, количество погибших среди украинских боевиков может составлять от 400 до 500 тысяч человек. К таким выводам пришли журналисты издания после анализа ряда данных. Например, украинская армия не имеет воздушной поддержки, а вот Вооруженные силы России обладают значительным огневым превосходством. Также, считают зарубежные журналисты, украинская сторона неоднократно предпринимала необдуманные наступательные операции и пыталась удерживать оборону в сомнительных условиях. А еще, напомнили репортеры, в ВСУ активно призывают мужчин старше 40 лет, потому что многие молодые люди избегают "насильственной" мобилизации.

Издание объясняет слова Владимира Зеленского, который в разы преуменьшил число жертв, необходимостью поддержания высокого морального духа среди граждан страны и сохранения поддержки Запада.

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