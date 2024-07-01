Песков прокомментировал перспективы размещения Россией РСМД

Об этом говорил Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом

Вопрос возможного размещения Россией ракет средней и малой дальности — это чувствительная сфера. Об этом в понедельник, 1 июля, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Именно по этой причине, как предупредил спикер Кремля, "вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться", ведь "это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью".

Однако поскольку президент поднимает эту тему, то по мере того, как будет продвигаться процесс, какая-то информация, возможно, будет доступна, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва может отказаться от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Это может произойти, если США разместят свои ракеты в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивал дипломат.

28 июня президент России Владимир Путин заявил, что нашей стране необходимо начать производство ударных систем ракет средней и меньшей дальности, поскольку Москва должна реагировать на действия Вашингтона. При этом какие-либо конкретные поручения в этом направлении широкой публике озвучены не были.

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