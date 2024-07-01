ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил поражение Макрона на парламентских выборах во Франции

13:34
  • понедельник
  • 01 июля 2024

Его партия заняла лишь третье место

Кремль следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, на которых лидирует правая партия "Национальное возрождение". Об этом в понедельник, 1 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Партия Макрона проиграла парламентские выборы

Спикер Кремля отметил, что на этих выборах "подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции".

Песков призвал дождаться второго тура выборов во Франции, но подчеркнул, что "хотя так — более или менее — предпочтения французских избирателей нам понятны", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой набрало 34,2% голосов. "Новый народный фронт" Жан-Люка Меланшона получил 29,2% голосов. При этом партия "Вместе" Макрона набрала всего лишь 21,5%. Ради победы над правыми партиями президент готов войти в коалицию с соперниками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая эти итоги, отметил, что "граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.