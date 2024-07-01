Кремль оценил поражение Макрона на парламентских выборах во Франции

Его партия заняла лишь третье место

Кремль следит за проходящими во Франции парламентскими выборами, на которых лидирует правая партия "Национальное возрождение". Об этом в понедельник, 1 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что на этих выборах "подтверждаются те тенденции, которые еще ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции".

Песков призвал дождаться второго тура выборов во Франции, но подчеркнул, что "хотя так — более или менее — предпочтения французских избирателей нам понятны", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен и Жорданом Барделлой набрало 34,2% голосов. "Новый народный фронт" Жан-Люка Меланшона получил 29,2% голосов. При этом партия "Вместе" Макрона набрала всего лишь 21,5%. Ради победы над правыми партиями президент готов войти в коалицию с соперниками.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, оценивая эти итоги, отметил, что "граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности".

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