Украине дали месяц, чтобы спастись от дефолта

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего

1 августа подходит срок Украине платить по счетам - заканчивается мораторий на выплаты по обслуживанию долга, который длился на протяжении последних двух лет. Если страна начнет платить по счетам, то эта статья расходов окажется на втором месте после затрат на оборону. А если Украина откажется погашать долг перед зарубежными правительствами и частными инвесторами, то наступит дефолт.

Военные действия наносят "тяжелый урон" экономике страны. Ее ВВП в настоящее время на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры усугубляет экономическую ситуацию, объясняет The Economist.

Чтобы спастись от дефолта, МВФ требует от министра финансов Украины Сергея Марченко договоренности с кредиторами о списании долгов, однако такой вариант развития событий кажется маловероятным, передает издание. Если страна все же объявит дефолт, то доверие иностранных инвесторов к западным союзникам будет подорвано, что может в долгосрочной перспективе привести к проблемам при восстановлении Украины.

Еще есть и такой нюанс: союзники предоставляют впечатляющие суммы Киеву, но в виде военной помощи. А стране нужны наличные деньги. Наиболее вероятными сценариями спасения эксперты предполагают достижение договоренности о продлении отсрочки до 2027 года или объявление дефолта, однако издание подчеркивает, что при любом развитии событий Киев не начнет выплачивать кредиторам проценты.

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